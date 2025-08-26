Необходимы люди на тыловые должности — 3 ОШБр

Военные работают за компьютерами. Иллюстративное фото: portal.lviv.ua

Председатель штабного фонда Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Олег Петренко заявил, что Третьему армейскому корпусу нужны тысячи людей на тыловые должности. В частности, нужны айтишники, связисты, водители, автослесари, механики и тому подобное.

Об этом Олег Петренко сказал в эфире Вечір.LIVE.

Он отметил, что их вклад в то, чтобы уже штурмовики эффективно выполняли свои задачи, он огромен: "Без них этим красавцам никак".

"Сейчас Третьему армейскому корпусу нужны тысячи людей на тыловые должности. На штабную работу — айтишники, связисты, водители, автослесари, механики. То есть обычные работяги из автомобильной мастерской. И их вклад в то, чтобы уже штурмовики эффективно выполняли свои задачи, он огромен. Без них этим красавцам (штурмовикам, — Ред.) никак", — сказал Петренко.

Напомним, что недавно Третья отдельная штурмовая бригада открыла уникальную школу наземных роботизированных комплексов.

Ранее командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий сообщил, сколько добровольцев идет служить в Третью отдельную штурмовую бригаду за месяц.