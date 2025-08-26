Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб Нужны тысячи людей на тыловые должности — представитель 3-й ОШБР

Нужны тысячи людей на тыловые должности — представитель 3-й ОШБР

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 09:07
Необходимы люди на тыловые должности — 3 ОШБр
Военные работают за компьютерами. Иллюстративное фото: portal.lviv.ua

Председатель штабного фонда Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Олег Петренко заявил, что Третьему армейскому корпусу нужны тысячи людей на тыловые должности. В частности, нужны айтишники, связисты, водители, автослесари, механики и тому подобное.

Об этом Олег Петренко сказал в эфире Вечір.LIVE.

Реклама
Читайте также:

В 3-й ОШБр заявили о потребности в тыловых должностях

Представитель 3-й ОШБр Олег Петренко призвал украинцев участвовать не только в боевых подразделениях, но и в тыловой работе, которая является критически важной для победы.

Он отметил, что их вклад в то, чтобы уже штурмовики эффективно выполняли свои задачи, он огромен: "Без них этим красавцам никак".

"Сейчас Третьему армейскому корпусу нужны тысячи людей на тыловые должности. На штабную работу — айтишники, связисты, водители, автослесари, механики. То есть обычные работяги из автомобильной мастерской. И их вклад в то, чтобы уже штурмовики эффективно выполняли свои задачи, он огромен. Без них этим красавцам (штурмовикам, — Ред.) никак", — сказал Петренко.

Напомним, что недавно Третья отдельная штурмовая бригада открыла уникальную школу наземных роботизированных комплексов.

Ранее командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий сообщил, сколько добровольцев идет служить в Третью отдельную штурмовую бригаду за месяц.

ВСУ мобилизация война в Украине Рекрутинг 3 ОШБр
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации