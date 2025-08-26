Необхідні люди на тилові посади — 3 ОШБр

Військові працюють за комп'ютерами. Ілюстративне фото: portal.lviv.ua

Голова штабного фонду Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Олег Петренко заявив, що Третьому армійському корпусу потрібні тисячі людей на тилові посади. Зокрема, потрібні айтівці, зв’язківці, водії, автослюсарі, механіки тощо.

Про це Олег Петренко сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Представник 3-ї ОШБр Олег Петренко закликав українців долучатися не лише до бойових підрозділів, а й до тилової роботи, яка є критично важливою для перемоги.

Він зазначив, що їхній внесок в те, щоб вже штурмовики ефективно виконували свої задачі, він величезний: "Без них оцим красеням ніяк".

"Зараз Третьому армійському корпусу потрібні тисячі людей на тилові посади. На штабну роботу — айтівці, зв'язківці, водії, автослюсарі, механіки. Тобто звичайні роботяги з автомобільної майстерні. І їх внесок в те, щоб вже штурмовики ефективно виконували свої задачі, він величезний. Без них цим красеням (штурмовикам, — Ред.) ніяк", — сказав Петренко.

