Повестки украинцам в Польше — посол прокомментировал заявления

Украинский мужчина с мальчиком приехал в Польшу. Фото: glavcom.ua

В сети сегодня появилась информация о том, что украинские мужчины в Польше якобы получили повестки. Однако Управление по делам иностранцев не посылало повесток военнообязанным мужчинам за рубежом.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василь Боднар в эфире канала "Ми — Україна" в п'пятницу, 3 января.

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Поддельные повестки украинским мужчинам в Польше

Письма с вызовами поступали украинцам якобы от Управления по делам иностранцев. Однако, как отметил посол, эта информация не правдива, ведь ведомство не присылало повесток. Польская сторона тоже заявила о фальсификации. В поддельных повестках отмечали об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации и угрозу экстрадиции.

"Понятно, что это четкая попытка создать общественный нарратив о тех или иных действиях органов власти, которые якобы не отвечают интересам граждан", — заявил Боднар.

Напомним, власти Польши отреагировали на информацию о рассылке повесток украинским мужчины, которые проживают в стране. Отметили, что эта информация не соответствует действительности.

Если украинским мужчинам, которые давно находятся за границей, поступила повестка на украинский адрес, необходимо как можно скорее известить о своем пребывании за пределами государства в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Это позволит избежать штрафа и подачи в розыск.