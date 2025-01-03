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Посол відповів, чи розсилають українцям в Польщі повістки

3 січня 2025 16:27
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Повістки українцям у Польщі — посол прокоментував заяви
Український чоловік з хлопчиком приїхав у Польщу. Фото: glavcom.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В мережі сьогодні з'явилась інформація про те, що українські чоловіки в Польщі нібито отримали повістки. Однак Управління у справах іноземців не надсилало повісток військовозобов'язаним чоловікам за кордоном.

Про це повідомив посол України у Польщі Василь Боднар в етері каналу "Ми — Україна" у п'ятницю, 3 січня.

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Листки з викликами надходили українцям нібито від Управління у справах іноземців. Однак, як наголосив посол, ця інформація не правдива, адже відомство не надсилало повісток. Польська сторона теж заявила про фальсифікацію. У підроблених повістках зазначали про кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації та загрозу екстрадиції. 

"Зрозуміло, що це чітка спроба створити суспільний наратив про ті чи інші дії органів влади, які нібито не відповідають інтересам громадян", — заявив Боднар.

Нагадаємо, влада Польщі відреагувала на інформацію про розсилання повісток українським чоловіка, які проживають в країні. Наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Якщо українським чоловікам, які давно перебувають за кордоном, надійшла повістка на українську адресу, необхідно якомога швидше сповістити про своє перебування за межами держави до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це дозволить уникнути штрафу і подання у розшук.

Польща посол мобілізація повістки військовозобов'язані

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