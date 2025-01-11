Минобороны Украины введет специальную одежду для раненых бойцов

Эвакуация раненого бойца. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В этом году военнослужащие Вооруженных Сил Украины, которые получили ранения, будут получать специальный набор "Пакет раненого", содержащий 30 предметов необходимых для восстановления и комфорта. Набор разработан с учетом различных ситуаций, с которыми могут столкнуться раненые военные.

О подробностях комплекта для раненых информирует Минобороны Украины.

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Что входит в "Пакет раненого"

Что входит в пакет раненого для ВСУ. Фото: Минобороны Украины

Согласно информации, пакет включает средства личной гигиены, особенно важные в первые дни пребывания в медицинском учреждении, специальную посуду для облегчения приема пищи и напитков, а также адаптивную одежду.

Последняя разработана с целью упрощения оказания медицинской помощи. Специальные застежки позволяют быстрый доступ к месту ранения без полного снятия одежды, что значительно ускоряет медицинские процедуры и экономит время, которое может быть решающим для жизни.

Комплект одежды для раненых бойцов ВСУ. Фото: Минобороны

"Пакет раненого" для женщин-военнослужащих будет отличаться от мужского набора, учитывая их особенности. Выдача наборов будет происходить с момента оказания медицинской помощи в стабилизационном пункте или стационарном учреждении.

Эта инициатива Министерства обороны направлена на поддержку военнослужащих во время лечения и реабилитации после получения ранений в ходе выполнения боевых задач.

Стоит отметить, что испытания адаптивной одежды состоялись в прошлом году на Запорожском направлении. Для запуска проекта Кабинет Министров Украины должен принять соответствующее постановление о его финансировании.

Напомним, недавно в Минобороны анонсировали выпуск робота "Улитка". Также в некоторых СМИ появилась информация, что в Министерстве обороны Украины якобы хотят отсрочить подготовку закона о демобилизации.