Полковник ВСУ раскрыл особенности обучения мобилизованных новобранцев

Заместитель командира 23-го отдельного батальона специального назначения Дмитрий Бутенко. Фото: radiosvoboda.org

Полковник ВСУ Дмитрий Бутенко рассказал, что перед тем, как участвовать в боях, военные проходят серьезную подготовку, которая длится не менее трех месяцев. Военнослужащих учат опытные инструкторы, которые не один месяц были "на нуле", также их отправляют за границу.

Об этом заместитель командира 23-го отдельного батальона специального назначения рассказал в интервью "Радио Свобода".

Как проходит обучение мобилизованных новобранцев

Бутенко рассказал, что к ним в батальон не всегда приходят военнослужащие с общей базовой подготовкой, ведь работает мобилизационная директива и люди приходили прямо с улицы. В таком случае их отправляют на базовую военную подготовку.

"Мы их сразу отправляли на базовую военную подготовку. Перед отправкой мы создали у себя группу инструкторов — это ребята, которые прошли не один месяц на "нуле", имеют опыт боевых действий. Они смотрят, общаются, проводят тренировки", — объясняет он.

Полковник также рассказал, что базовая военная подготовка проходит либо у нас, либо за границей. В то же время он отметил, что окончание этого курса не означает готовности военных идти в бой. Далее по плану профессиональные учения, чтобы овладеть конкретной военной специальностью.

"После базовой военной подготовки есть какие-то рекомендации, согласно им мы отправляем ребят учиться профессии, овладевать военной специальностью. У нас очень много военных специальностей: пулеметчик, гранатометчик, марксмен-снайпер, артиллеристы — у нас артиллерийская составляющая в батальоне, противотанкисты, операторы дронов, связисты, радиоразведчики, кто угодно", — рассказывает Бутенко.

Только после того, как они прошли профессиональную подготовку, происходит процесс боевого согласования, чтобы человек в коллективе себя почувствовал, знал, умел и работал в разных условиях и составляющих. Этот процесс также занимает определенное время. По словам половника, все это занимает минимум три месяца перед отправкой на боевые позиции, и этого достаточно.

Напомним, в новом законопроекте о мобилизации есть введение обязательной общевойсковой подготовки или военной службы для некоторых специальностей, в частности для прокуроров.

Добавим, американские военные инструкторы смогут преподавать в украинских военных вузах. Целью тестирования такого проекта станет выявление потенциальных лидеров, которые впоследствии смогут получить звание младшего офицерского состава, например сержанта.