Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Полиция в квартире и не только — какие наказания ждут тех, кто не обновил данные arrow

Полиция в квартире и не только — какие наказания ждут тех, кто не обновил данные

23 июня 2024 06:25
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Что будет, если не обновить данные - наказание для уклоняющихся - новости Украины
Полиция может задержать уклоняющихся. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

С началом действия нового мобилизационного закона, все военнообязанные мужчины должны с 18 мая в течение 60 дней обновить свои данные. Если этого не сделать, то их будет ждать наказание. Прежде всего — их объявят в розыск.

Что будет, если не обновить данные, Новини.LIVE узнало у юриста Надежды Шуляк.

Читайте также:

Обновление данных в ТЦК

"Если военнообязанный не обновил свои данные в течение 60 дней, то в таком случае ТЦК сможет обратиться в полицию и предоставить информацию о нарушителе для розыска. Полиция может прибыть на место жительства для розыска. Если лицо разыскать не удалось, после этого будет выслано новый документ — требование ТЦК. Если в течение 10 дней лицо не явится, ТЦК обратится в суд с иском об ограничении права на управление транспортным средством", — объяснила юрист.

юрист Надежда Шуляк
Юристка Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, есть другие виды наказания. Например, на нарушителя могут наложить штраф до 25 тысяч гривен, а его неуплата приведет к аресту имущества и ограничению пользования банковскими картами.

"Если военнообязанный не обновил данные, полиция будет иметь право доставить его в ТЦК. Это может произойти, например, после проверки документов на блокпосте, если соответствующие документы отсутствуют у лица", — добавила юрист.

Напомним, согласно новым нормам, военнообязанные мужчины, имеющие право выезжать из Украины, кроме соответствующих документов, должны предъявить по требованию работников Госпогранслужбы военно-учетный документ. Однако есть исключения — пять категорий мужчин могут не предъявлять этот документ при пересечении границы.

штрафы
мобилизация
наказание
ТЦК и СП
юрист

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту