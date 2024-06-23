Что будет, если не обновить данные - наказание для уклоняющихся - новости Украины

Полиция может задержать уклоняющихся. Фото: из открытых источников

С началом действия нового мобилизационного закона, все военнообязанные мужчины должны с 18 мая в течение 60 дней обновить свои данные. Если этого не сделать, то их будет ждать наказание. Прежде всего — их объявят в розыск.

Что будет, если не обновить данные, Новини.LIVE узнало у юриста Надежды Шуляк.

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Обновление данных в ТЦК

"Если военнообязанный не обновил свои данные в течение 60 дней, то в таком случае ТЦК сможет обратиться в полицию и предоставить информацию о нарушителе для розыска. Полиция может прибыть на место жительства для розыска. Если лицо разыскать не удалось, после этого будет выслано новый документ — требование ТЦК. Если в течение 10 дней лицо не явится, ТЦК обратится в суд с иском об ограничении права на управление транспортным средством", — объяснила юрист.

Юристка Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, есть другие виды наказания. Например, на нарушителя могут наложить штраф до 25 тысяч гривен, а его неуплата приведет к аресту имущества и ограничению пользования банковскими картами.

"Если военнообязанный не обновил данные, полиция будет иметь право доставить его в ТЦК. Это может произойти, например, после проверки документов на блокпосте, если соответствующие документы отсутствуют у лица", — добавила юрист.

Напомним, согласно новым нормам, военнообязанные мужчины, имеющие право выезжать из Украины, кроме соответствующих документов, должны предъявить по требованию работников Госпогранслужбы военно-учетный документ. Однако есть исключения — пять категорий мужчин могут не предъявлять этот документ при пересечении границы.