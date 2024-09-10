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Избиение военного в Смеле — нападающему сообщили о подозрении и объявили в розыск

10 сентября 2024 19:28
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Нападающему на военного в Смеле объявили подозрение – Офис Генпрокурора подал его в розыск
Нападение на военного. Фото: скриншот с видео
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В городе Смела Черкасской области в начале сентября местный "уголовный авторитет" побил военнослужащего. Правоохранители сообщили о подозрении нападающему и объявили его в розыск.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram во вторник, 10 сентября.

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Смелянская прокуратура сообщила о подозрении в вымогательстве и хулиганстве местному жителю, избившему военнослужащего. Известно, что подозреваемый скрывается от органов следствия, поэтому он был объявлен в розыск.

"Прокуроры направили в суд ходатайство о задержании подозреваемого и доставлении в суд с целью избрания меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Офиса генпрокурора

Ранее на инцидент отреагировал глава МВД Игорь Клименко. Он заявил, что начата служебная проверка относительно возможного бездействия местных правоохранителей.

"Позорная ситуация в Смеле. Никто и никогда не имеет права унижать ветеранов. Все, что произошло, получит надлежащую и жесткую реакцию правоохранителей", — написал министр.

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