Нападающему на военного в Смеле объявили подозрение – Офис Генпрокурора подал его в розыск

Избиение военного в Смеле — нападающему сообщили о подозрении и объявили в розыск
В городе Смела Черкасской области в начале сентября местный "уголовный авторитет" побил военнослужащего. Правоохранители сообщили о подозрении нападающему и объявили его в розыск.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram во вторник, 10 сентября.
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Смелянская прокуратура сообщила о подозрении в вымогательстве и хулиганстве местному жителю, избившему военнослужащего. Известно, что подозреваемый скрывается от органов следствия, поэтому он был объявлен в розыск.
"Прокуроры направили в суд ходатайство о задержании подозреваемого и доставлении в суд с целью избрания меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.
Ранее на инцидент отреагировал глава МВД Игорь Клименко. Он заявил, что начата служебная проверка относительно возможного бездействия местных правоохранителей.
"Позорная ситуация в Смеле. Никто и никогда не имеет права унижать ветеранов. Все, что произошло, получит надлежащую и жесткую реакцию правоохранителей", — написал министр.
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