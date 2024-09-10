Нападнику на військового у Смілі оголосили підозру - Офіс Генпрокурора подав його у розшук

Побиття військового у Смілі — нападнику повідомили про підозру та оголосили в розшук
У місті Сміла Черкаської області на початку вересня місцевий "кримінальний авторитет" побив військовослужбовця. Наразі правоохоронці повідомили про підозру нападнику та оголосили його в розшук.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у вівторок, 10 вересня.
Напад на військового на Черкащині
Смілянська прокуратура повідомила про підозру у вимаганні та хуліганстві місцевому жителю, який побив військовослужбовця. Відомо, що підозрюваний переховується від органів слідства, тому його було оголошено в розшук.
"Прокурори направили до суду клопотання про затримання підозрюваного і доставлення до суду з метою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", — йдеться у повідомленні.
Раніше на інцидент відреагував голова МВС Ігор Клименко. Він заявив, що розпочато службову перевірку щодо можливої бездіяльності місцевих правоохоронців.
"Ганебна ситуація у Смілі. Ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів. Все, що відбулось, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців", — написав міністр.
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