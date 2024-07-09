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После удара РФ по "Охматдету" экс-глава "Азова" назвал еще одну мотивацию для мобилизации

9 июля 2024 01:15
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Что должно мотивировать украинцев на присоединение к войску - комментарий экс-главы полка "Азов" Максима Жорина
Максим Жорин. Фото: hyser.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Утром, 8 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Комментируя этот обстрел, экс-глава "Азова" Максим Жорин отметил важность мобилизации.

О том, что должно мотивировать украинцев присоединяться к рядам защитников Украины, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады в понедельник, 8 июля, написал в своем Telegram-канале.

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Скриншот сообщения Максима Жорина

Что должно мотивировать украинских мужчин на защиту Родины

Максим Жорин отметил, что вопрос о том, какая должна быть мотивация идти в армию, поднимается очень часто. В частности, людям интересно: какая мотивация — положительная или отрицательная — более действенна, нужно ли увеличивать социальные гарантии или делать наказание для уклонистов более жестким.

"Какая еще дополнительная мотивация вообще нужна здоровым мужчинам, кроме такой, что вы видите сегодня в своей стране? Как может быть недостаточно вида раз***банных больниц, разрушенных домов и убитых детей?!" — подчеркнул военный. 

Подводя итоги, Жорин отметил, что мотивацией для вступления в ряды армии должна быть наша земля и наши люди. По его мнению, значение имеют только поступки, а не слова и лайки в виде разбитых сердечек в соцсетях.

Напомним, по состоянию на вечер 8 июля было известно, что в результате ракетного удара по Киеву погибли 27 человек. В частности, жертвами российского обстрела стали трое детей. Еще более 80 человек получили ранения.

Ранее атаку на детскую больницу "Охматдет" прокомментировали в пресс-службе полка "Азов". Военные назвали этот удар очередным военным преступлением России. Также бойцы добавили, что российские боты сообщили о нахождении в больнице азовцев, чтобы оправдать собственные преступные действия.

полк "Азов" мобилизация война в Украине Охматдет мотивация военнослужащие Максим Жорин

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