Що має мотивувати українців на долучення до війська — коментар ексочільника полку "Азов" Максима Жоріна

Максим Жорін. Фото: hyser.com.ua

Уранці, 8 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Коментуючи цей обстріл, ексочільник "Азову" Максим Жорін наголосив на важливості мобілізації.

Про те, що має мотивувати українців долучатися до лав захисників України, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади в понеділок, 8 липня, написав у своєму Telegram-каналі.

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Скриншот повідомлення Максима Жоріна

Що має мотивувати українських чоловіків на захист Батьківщини

Максим Жорін зазначив, що питання щодо того, яка має бути мотивація йти до війська, піднімається дуже часто. Зокрема, людям цікаво: яка мотивація — позитивна чи негативна — є більш дієвою, чи потрібно збільшувати соціальні гарантії або робити покарання для ухилянтів більш жорстким.

"Яка ще додаткова мотивація взагалі потрібна здоровим чоловікам, крім такої, що ви бачите сьогодні в своїй країні? Як може бути недостатньо вигляду роз***баних лікарень, зруйнованих будинків та вбитих дітей?!" — наголосив військовий.

Підсумовуючи, Жорін зазначив, що мотивацією для вступу до лав армії має бути наша земля та наші люди. На його думку, значення мають тільки вчинки, а не слова й лайки у вигляді розбитих сердечок у соцмережах.

Нагадаємо, станом на вечір 8 липня було відомо, що внаслідок ракетного удару по Києву загинуло 27 людей. Зокрема, жертвами російського обстрілу стали троє дітей. Ще понад 80 людей зазнали поранень.

Раніше атаку на дитячу лікарню "Охматдит" прокоментували у пресслужбі полку "Азов". Військові назвали цей удар черговим воєнним злочином Росії. Також бійці додали, що російські боти повідомили про перебування в лікарні азовців, аби виправдати власні злочинні дії.