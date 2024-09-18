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Основания для увольнения с военной службы — кто может покинуть армию в сентябре

18 сентября 2024 09:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — кого могут уволить со службы
Семья встречает защитника с фронта. Фото: Минобороны Украины
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается военное положение и мобилизация в ряды Вооруженных сил. При этом для многих военнообязанных актуальным остается вопрос об увольнении с военной службы.

О возможных основаниях увольнения с военной службы пишет НВ в среду, 18 сентября.

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Основания увольнения со службы

Согласно статье 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" увольнение с военной службы осуществляется следующим образом:

  • в запас, если военнослужащие не достигли предельного возраста пребывания в запасе и по состоянию здоровья пригодны к военной службе или во время действия военного положения признаны военно-врачебными комиссиями временно непригодными по состоянию здоровья к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев ;
  • в отставку, если военнослужащие достигли предельного возраста пребывания в запасе или признаны ВВК непригодными к военной службе по состоянию здоровья.

Демобилизация мобилизованных

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, увольняются с военной службы по основаниям:

  • при достижении предельного возраста пребывания на военной службе;
  • по состоянию здоровья на основании заключения ВВК о непригодности к военной службе или о временной непригодности к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев;
  • в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы;
  • по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам;
  • в связи с освобождением из плена;
  • в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий — в случае невозможности их использования на службе;
  • в связи с назначением (избранием) на должность или пребыванием в должности судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члена Высшего совета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителя, дисциплинарного инспектора Высшего совета.

Следует отметить, что в некоторых случаях (освобождение после плена по семейным обстоятельствам) военнослужащий может остаться на службе по собственному желанию.

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