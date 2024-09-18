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Підстави для звільнення з військової служби — хто може покинути армію у вересні

18 вересня 2024 09:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — кого можуть звільнити зі служби у вересні
Родина зустрічає захисника з фронту. Фото: Міноборони України
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває воєнний стан та мобілізація до лав Збройних сил. При цьому для багатьох військовозобов'язаних актуальним лишається питання щодо звільнення з військової служби.

Про можливі підстави звільнення з військової служби пише НВ у середу, 18 вересня.

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Підстави звільнення зі служби

Відповідно до статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" звільнення з військової служби здійснюється наступним чином:

  • у запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі і за станом здоров’я придатні до військової служби або під час дії воєнного стану визнані військово-лікарськими комісіями тимчасово непридатними за станом здоров’я до військової служби з переоглядом через 6−12 місяців;
  • у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі або визнані ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров’я.

Демобілізація мобілізованих

Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, звільняються з військової служби на підставах:

  • у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;
  • за станом здоров’я на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби або про тимчасову непридатність до військової служби з переоглядом через 6−12 місяців;
  • у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі;
  • через сімейні обставини або з інших поважних причин;
  • у зв’язку із звільненням з полону;
  • у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів — у разі неможливості їх використання на службі;
  • у зв’язку із призначенням (обранням) на посаду або перебуванням на посаді судді, судді Конституційного Суду України, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Варто зазначити, що в деяких випадках (звільнення після полону, за сімейними обставинами), військовослужбовець може лишитися на службі за власним бажанням.

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