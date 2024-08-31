МОН пока не обнародовало условия для поступления в аспирантуру на 2025 год, но проходной балл уже подняли

Студенты сдают экзамен. Иллюстрационное фото: pixels.com

Значительную часть мужчин призывного возраста удалось отсеять от обучения в аспирантуре после поднятия проходного балла для Единого вступительного экзамена (ЕВЭ). В Министерстве образования и науки ожидают, что на бюджетные места в аспирантуру в этом году будет претендовать до 25 тысяч выпускников.

Такая информация содержится в комментарии от МОН для портала LIGA.net.

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Согласно комментарию, для сдачи экзаменов в аспирантуру еще в июне зарегистрировалось более 200 тысяч граждан Украины. Из них более 79% являются мужчинами. По словам министра образования Оксена Лисового, к началу полномасштабной войны ежегодно в аспирантуру поступали около 7-8 тыс. человек.

Ранее Министерство образования и науки Украины изменило правила поступления в аспирантуру. Все из-за необычного наплыва мужчин призывного возраста, ведь обучение в аспирантуре дает отсрочку от мобилизации.

Что касается порядка поступления в аспирантуру в 2025 году, его утвердят в установленном законодательством порядке в следующем году.