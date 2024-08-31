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Підняли прохідний бал та відсіяли багато чоловіків — у МОН розповіли, як сприяють мобілізації

31 серпня 2024 04:40
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
МОН поки що не оприлюднило умови для вступу до аспірантури на 2025 рік, але прохідний бал вже підняли
Студенти складають іспит. Ілюстраційне фото: pixels.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Значну частину чоловіків призовного віку вдалось відсіяти від навчання в аспірантурі після підняття прохідного бала для Єдиного вступного іспиту (ЄВІ). У Міністерстві освіти та науки очікують, що на бюджетні місця до аспірантури у цьому році буде претендувати до 25 тисяч випускників

Така інформація міститься у коментарі від МОН для порталу LIGA.net.

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Згідно з коментарем, для складання іспитів до аспірантури ще у червні зареєструвалось понад 200 тисяч громадян України. З них понад 79% є чоловіками. За словами міністра освіти Оксена Лісового, до початку повномасштабної війни щороку на аспірантуру вступали близько 7-8 тис. людей.

Раніше Міністерство освіти та науки України змінило правила вступу на аспірантуру. Все через незвичайний наплив чоловіків призовного віку, адже навчання в аспірантурі дає відстрочку від мобілізації.

Що стосується порядку вступу до аспірантури у 2025 році, його затвердять у встановленому законодавством порядку наступного року.

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