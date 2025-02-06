Какое наказание избрал суд для подростка, который поджег автомобиль военнослужащего

Горит автомобиль. Фото иллюстративное: insider-media.net

В Хмельницком 17-летний парень, действуя по заказу российских кураторов, поджег автомобиль военнослужащего. За совершенное нарушитель должен не только отбывать основное наказание, но и читать патриотическую литературу.

Об этом говорится в приговоре, который Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области принял 28 января.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант является уроженцем Винницкой области. В июле 2024 года знакомая предложила ему заработать денег и предоставила контакт "работодателя" в Telegram. "Работу" в мессенджере предлагали представители российских спецслужб. Подросток вместе с 27-летним сообщником согласился за денежное вознаграждение уничтожать автомобили украинских военнослужащих. Старшему поджигателю обещали платить за поджог две тысячи долларов на криптокошелек, а несовершеннолетний должен был получить 10% от "гонорара", то есть 200 долларов.

В августе 2024 года парни прибыли в Хмельницкий и поселились в арендованной квартире, а вечером 1 сентября подожгли легковой автомобиль Hyundai Santa Fe. Ранее эту машину военнослужащему ВСУ передал один из благотворительных фондов.

Нарушителей задержали, когда те снимали горящий автомобиль на видео, чтобы отправить отчет "заказчику". Оплату за свою "работу" злоумышленники так и не получили. В дальнейшем они планировали осуществить ряд поджогов на западе Украины.

Решение суда

Во время судебного заседания несовершеннолетний признал свою вину и раскаялся. Суд признал парня виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ, совершенной по предварительному сговору лиц (часть вторая статьи 28 и часть первая статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины). За совершенное фигуранту назначили наказание в виде двух лет испытательного срока. Кроме того, подросток должен прочитать книгу "С Украиной в сердце. Патриотическая хрестоматия".

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, во Львовской области вынесли приговор военнослужащему, который поджег микроавтобус. Мужчину приговорили к лишению свободы, однако заменили это наказание четырьмя годами испытательного срока.

Также мы сообщали, что военнослужащий, защищая свою жену, ударил ножом мужчину, который на нее напал. Суд признал военного виновным и приговорил к шести годам заключения.