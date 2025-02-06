Яке покарання обрав суд для підлітка, який підпалив автомобіль військовослужбовця

Горить автомобіль. Фото ілюстративне: insider-media.net

У Хмельницькому 17-річний хлопець, діючи на замовлення російських кураторів, підпалив автомобіль військовослужбовця. За вчинене порушник має не лише відбувати основне покарання, а й читати патріотичну літературу.

Про це йдеться у вироку, який Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області ухвалив 28 січня.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант є уродженцем Вінницької області. У липні 2024 року знайома запропонувала йому заробити грошей і надала контакт "роботодавця" в Telegram. "Роботу" в месенджері пропонували представники російських спецслужб. Підліток разом із 27-річним спільником погодився за грошову винагороду знищувати автомобілі українських військовослужбовців. Старшому підпалювачу обіцяли платити за підпал дві тисячі доларів на криптогаманець, а неповнолітній мав отримати 10% від "гонорару", тобто 200 доларів.

У серпні 2024 року хлопці прибули до Хмельницького й оселилися в орендованій квартирі, а ввечері 1 вересня підпалили легковий автомобіль Hyundai Santa Fe. Раніше цю автівку військовослужбовцю ЗСУ передав один із благодійних фондів.

Порушників затримали, коли ті знімали палаючий автомобіль на відео, аби відправити звіт "замовнику". Оплату за свою "роботу" зловмисники так і не отримали. У подальшому вони планували здійснити низку підпалів на заході України.

Рішення суду

Під час судового засідання неповнолітній визнав свою провину та розкаявся. Суд визнав хлопця винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, вчиненій за попередньою змовою осіб (частина друга статті 28 та частина перша статті 114-1 Кримінального кодексу України). За вчинене фігуранту призначили покарання у вигляді двох років іспитового строку. Крім того, підліток має прочитати книгу "З Україною в серці. Патріотична хрестоматія".

Наразі рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Львівській області винесли вирок військовослужбовцю, який підпалив мікроавтобус. Чоловіка засудили до позбавлення волі, однак замінили це покарання чотирма роками іспитового строку.

Також ми повідомляли, що військовослужбовець, захищаючи свою дружину, ударив ножем чоловіка, який на неї напав. Суд визнав військового винним і засудив до шістьох років ув'язнення.