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Проверка ВВК — тысячи решений признаны недействительными

21 декабря 2024 11:58
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Центральная ВВК отменила тысячи решений - до 5 февраля нужно перепрохождение
Медицинское обследование. Фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Председатель Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ Дмитрий Мирошниченко сообщил, что за последние месяцы были пересмотрены десятки тысяч медицинских выводов, предоставленных военно-врачебными комиссиями (ВВК). Из которых тысячи были упразднены. Это стало результатом масштабной кампании, проводимой правоохранительными органами по выявлению нарушений, связанных с незаконным исключением лиц из военного учета.

Об этом Дмитрий Мирошниченко сообщил в интервью Telegraf.

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"С прошлого года продолжается широкая кампания, которая проводится правоохранительными органами по выявлению нарушений, которые стали причиной исключения из военного учета лиц, граждан Украины, которые не должны быть исключены. Нарушаются уголовные производства, изымаются документы, пересылаются в штатные ВВК, в том числе и ко мне в Центральную военно-врачебную комиссию, где мы их пересматриваем при наличии оснований… На данный момент пересмотрены десятки тысяч таких решений. И тысячи из них были отменены", — рассказал Мирошниченко.

Перепрохождение ВВК

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", военнообязанные, ранее получившие статус "ограниченно подходящий", должны пройти повторное обследование до 5 февраля 2025 года.

Среди действующих военнослужащих, имевших этот статус, 83% уже прошли повторное медицинское освидетельствование, в районах боевых действий этот показатель превышает 90%. Ожидается, что этот процесс будет завершен до конца января 2025, как сообщил Мирошниченко.

Однако с военнообязанными, не состоящими на службе, ситуация усложнена. Большое количество таких лиц и значительная нагрузка на комиссии усложняют динамику перепрохождения. Несмотря на это, процесс продолжается, а каждый месяц новые группы проходят медицинское освидетельствование.

Что будет, если не пройти ВВК до 5 февраля 2025 года

Мирошниченко подчеркнул, что комиссии сейчас сосредоточены на мобилизации новых военнослужащих, поэтому перепрохождение для военнообязанных вне Вооруженных сил происходит медленнее.

Также он воздержался от комментариев о последствиях для лиц, которые не успеют пройти осмотр до установленного срока, отметив, что этот вопрос не в его компетенции.

Напомним, Министерство обороны Украины анонсировало внедрение электронных направлений в приложении Резерв+.

Также Минздрав обнародовал перечень больниц, которые заменят МСЭК.

проверки ВВК военнообязанные медосмотр

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