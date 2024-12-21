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Перевірка ВЛК — тисячі рішень визнано недійсними

21 грудня 2024 11:58
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Центральна ВЛК скасувала тисячі рішень — до 5 лютого потрібне перепроходження
Медичне обстеження. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Голова Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ Дмитро Мірошниченко повідомив, що за останні місяці було переглянуто десятки тисяч медичних висновків, наданих військово-лікарськими комісіями (ВЛК). З яких тисячі були скасовані. Це стало результатом масштабної кампанії, яку правоохоронні органи проводять із виявлення порушень, пов’язаних із незаконним виключенням осіб із військового обліку.

Про це Дмитро Мірошниченко повідомив в інтерв'ю Telegraf.

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"З минулого року триває широка кампанія, яка проводиться правоохоронними органами по виявленню порушень, які стали причиною виключення з військового обліку осіб, громадян України, які не мали бути виключені. Порушуються кримінальні провадження, вилучаються документи, пересилаються в штатні ВЛК, в тому числі і до мене в Центральну військово-лікарську комісію, де ми їх переоглядаємо за наявності підстав… На даний момент переглянуто десятки тисяч таких рішень. І тисячі з них було скасовано", — розповів Мірошниченко.

Перепроходження ВЛК

Згідно із законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", військовозобов’язані, які раніше отримали статус "обмежено придатний", повинні пройти повторне обстеження до 5 лютого 2025 року.

Серед діючих військовослужбовців, які мали цей статус, 83% уже пройшли повторний медичний огляд, у районах бойових дій цей показник перевищує 90%. Очікується, що цей процес буде завершено до кінця січня 2025 року, як повідомив Мірошниченко. 

Однак із військовозобов’язаними, які не перебувають на службі, ситуація ускладнена. Велика кількість таких осіб та значне навантаження на комісії ускладнюють динаміку перепроходження. Попри це, процес триває, а щомісяця нові групи проходять медичний огляд.

Що буде якщо не пройти ВЛК до 5 лютого 2025 року

Мірошниченко підкреслив, що комісії наразі зосереджені на мобілізації нових військовослужбовців, тому перепроходження для військовозобов’язаних поза Збройними силами відбувається повільніше.

Також він утримався від коментарів щодо наслідків для осіб, які не встигнуть пройти огляд до встановленого терміну, зазначивши, що це питання не в його компетенції.

Нагадаємо, Міністерство оборони України анонсувало впровадження електронних направлень у застосунку Резерв+.

Також МОЗ оприлюднило перелік лікарень, які замінять МСЕК. 

перевірки ВЛК військовозобов'язані медогляд

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