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Проверка документов сотрудниками ТЦК — что изменится

28 сентября 2024 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
По какому алгоритму представители ТЦК будут проверять документы военнообязанных
Представители ТЦК проверяют документы мужчины. Фото иллюстративное: znaj.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В законодательство внесут изменения по мобилизации. В частности, речь идет о проверке документов военнообязанных представителями ТЦК.

Об этом в субботу, 21 сентября, сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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"Завершающая публикация по изменениям в законодательство о мобилизации будет касаться нововведений по проверке военно-учетных документов", — подчеркнул Лубинец.

Проверять военно-учетные документы могут у мужчин от 18 до 60 лет. Представитель ТЦК, осуществляющий проверку, должен назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а также показать служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки вместе с документом, удостоверяющим личность.

При вручении повестки проверяется принадлежность гражданина к воинской обязанности, сверяются его персональные данные и данные военно-учетного документа с данными ЕГРПОУ.

Если выявлены нарушения правил военного учета, старший группы оповещения приглашает военнообязанного в ТЦК и СП для взятия на военный учет, прохождения медицинского уточнения данных, оформления и вручения повестки. Если же тот отказывается от получения повестки, уполномоченный представитель составляет акт отказа, который должны подписать не менее двух членов группы оповещения.

Административное задержание возможно в случае отказа военнообязанного проследовать ТЦК и СП. Нарушителя должен задержать и доставить в ближайший ТЦК и СП полицейский, входящий в группу оповещения.

"Обращаю внимание на возможные изменения в законодательстве, поэтому для принятия решений рекомендую обращаться в актуальную редакцию нормативно-правовых актов", — подытожил Лубинец.

Напомним, в Ивано-Франковске мобилизовали гражданина, который имел бронирование. Приказ о призыве на военную службу мужчина обжаловал в суде.

Ранее юрист Олег Швец отметил, что ТЦК не вправе задерживать людей. Такими полномочиями обладают только представителями полиции.

военный призыв мобилизация Дмитрий Лубинец ТЦК и СП военнообязанные

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