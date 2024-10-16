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Переселенец из Донбасса отказался присоединяться к войску — что решил суд

16 октября 2024 23:53
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Как суд наказал переселенца из Донбасса за отказ от мобилизации
Здание Ковельского горрайонного суда. Фото: kv.vl.court.gov.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Уроженец города Соледар Донецкой области, который временно проживал в Ковеле Волынской области и имел статус внутренне перемещенного лица, отказался от мобилизации. За совершенное нарушителя привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Ковельский горрайонный суд вынес 3 февраля 2023 года.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант состоял на военном учете. В июне 2022 года ВВК сочла его годным к военной службе. После этого мужчина получил повестку и должен был прийти в ТЦК для отправки в воинскую часть. Об уголовной ответственности за уклонение от военного призыва военнообязанного предупредили, но присоединяться к рядам защитников Украины он, несмотря на это предупреждение, не захотел.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Мужчина рассказал, что ранее получил ранение в Соледаре и потерял все имущество. У фигуранта есть малолетний ребенок, но они не общаются с марта 2022 года, так как мать ребенка выехала в неизвестном направлении.

Суд признал военнообязанного виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (статья 336 Уголовного кодекса Украины) и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

В течение 30 дней со дня вынесения судебного решения приговор можно было обжаловать, подав апелляцию. Сейчас же он уже вступил в законную силу.

Напомним, в Харькове избрали наказание для коллаборанта. Во время оккупации города Балаклеи Харьковской области мужчина сотрудничал с россиянами, выполняя обязанности лесничего и обеспечивая захватчиков древесиной.

Также мы сообщали, что во Львове приговорили к лишению свободы военнослужащего. Боец трижды самовольно покидал воинскую часть. Последний его побег длился почти два месяца.

суд Донецкая область переселенцы мобилизация судебные решения

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