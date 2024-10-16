Як суд покарав переселенця з Донеччини за відмову від мобілізації

Будівля Ковельського міськрайонного суду. Фото: kv.vl.court.gov.ua

Уродженець міста Соледар Донецької області, який тимчасово проживав у Ковелі Волинської області та мав статус внутрішньо переміщенної особи, відмовився від мобілізації. За вчинене порушника притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Ковельський міськрайонний суд ухвалив 3 лютого 2023 року.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант перебував на військовому обліку. У червні 2022 року ВЛК визнала його придатним до військової служби. Після цього чоловік отримав повістку та мав прийти до ТЦК для подальшої відправки до військової частини. Про кримінальну відповідальність за ухzoилення від військового призову військозобов'язаного попередили, але долучатися до лав захисників України він, попри це попередження, не схотів.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину. Чоловік розповів, що раніше зазнав поранення в Соледарі та втратив усе майно. У фігуранта є малолітня дитина, але вони не спілкуються з березня 2022 року, бо мати дитини виїхала в невідомому напрямку.

Суд визнав військовозобов'язаного винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Упродовж 30 днів від дня проголошення судового рішення вирок можна було оскаржити, подавши апеляцію. Наразі ж він уже набув законної сили.

Нагадаємо, у Харкові обрали покарання для колаборанта. Під час окупації міста Балаклії Харківської області чоловік співпрацював із росіянами, виконуючи обов'язки лісничого та забезпечуючи загарбників деревиною.

Також ми повідомляли, що у Львові засудили до позбавлення волі військовослужбовця. Боєць тричі самовільно залишав військову частину. Остання його втеча тривала майже два місяці.