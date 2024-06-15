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Получение повесток по почте — что изменится после 16 июля

15 июня 2024 09:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Мобилизация в Украине — с 16 июля будут вручать повестки по почте
Военнообязанный в ТЦК. Фото: Facebook/Звягельский районный ТЦК и СП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине с 16 июля можно будет получить повестку в территориальный центр комплектования почтой. Это произойдет после того, как истечет установленный законом срок на уточнение военно-учетных данных.

Об этом в эфире "1+1" сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

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Получение повесток по почте

"По почте заказным письмом действительно будут присылаться повестки после 16 июля. Сейчас повестка считается врученной, если человек подписался лично — тогда да", — сказал Лазуткин.

Представитель Минобороны рассказал алгоритм, по которому будут вручать повестки по почте после 16 июля. По его словам, на почту гражданина будет поступать заказное письмо. Военнообязанный может его получить под подпись или отказаться. Если письмо возвращается на почту, это рассматривается как достаточное подтверждение того, что повестка была вручена.

"Если человека не было физически на месте и возвращается (повестка), то тогда запускается механизм административного правонарушения", — добавил Лазуткин.

Напомним, мужчины-студенты, получающие второе высшее образование, имеют право на отсрочку только в случае, если это образование по уровню выше первого. К тому же, чтобы получить отсрочку, соискатели должны учиться не заочно, а по дневной или дуальной форме.

Также в Украине продолжают совершенствовать правила ведения военного учета, а также проведение мобилизации граждан на военную службу. Неотъемлемой частью этих процессов является прохождение военно-врачебной комиссии. Однако, согласно новым правилам, проходить медицинское освидетельствование нужно не всем.

Украина
Минобороны
мобилизация
украинцы
война
повестки

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