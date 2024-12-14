Повестка в Вайбере — считается ли это законным в 2024 году

Мужчина в форме ВСУ держит в руках телефон. Фото: Армія.Inform

В Украине в начале октября изменили сроки прибытия военнообязанных по повестке, а также корректировали нормативно-правовые акты, касающиеся мобилизации. В частности, повестки от ТЦК могут посылать и через Укрпочту, а она в свою очередь оповещает граждан через мессенджер Viber о письмах и т.д.

О нюансах по оповещению о повестках граждан объяснил адвокат адвокатского объединения "Актум" Дмитрий Кушнаренко в комментарии для РБК-Украина.

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Может ли Укрпочта извещать гражданина о повестке через Viber

"Теперь в случае получения почтовым отделением повесток от ТЦК (писем с повестками. — Ред.), работники почтового отделения в течение трех дней должны осуществить надлежащее информирование и уведомление адресатов всеми доступными методами", — говорит он.

К традиционным методам, таким как оставление письма в почтовом ящике или вручение лично, добавляется возможность информирования через смс или сообщение в Вайбер от оператора Укрпочты.

По словам Кушнаренко, у адресата есть три дня, чтобы забрать корреспонденцию. Если в течение этого времени письмо не будет получено, то такой человек все равно считается информированным должным образом.

Такие новые правила утверждены постановлением Кабинета Министров № 560 от 16 мая 2024 года, регулирующим порядок проведения мобилизации в особый период.

Сокращены сроки прибытия в ТЦК и СП

Кабмин также принял постановление № 1134, которое сокращает сроки прибытия в ТЦК и СП. В частности:

у жителей областных центров есть семь дней для прибытия;

у проживающих в других населенных пунктах области – десять дней.

Нужно ли информировать ТЦК о переезде

Юрист напоминает, что каждый военнообязанный обязан сообщать об изменении своего места жительства. Это касается и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые должны информировать ТЦК и СП о новом адресе своего пребывания.

Если человек не сообщил об изменении места жительства, но повестка была направлена по его зарегистрированному адресу, он все равно считается врученным, а лицо – должным образом информированным.

По словам Дмитрия Кушнаренко, за нарушение правил военного учета, в частности, за несообщение об изменении места жительства, предусмотрена административная ответственность.

Напомним, адвокат ответил, могут ли работники ТЦК и СП устроить рейды в общественных местах на новогодние праздники.

Также юрист объяснил, может ли получить повестку по почте гражданин, уже имеющий отсрочку от мобилизации.