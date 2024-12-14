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Оповіщення про явку в ТЦК через Viber — юрист пояснив нюанс

14 грудня 2024 10:43
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повістка у Вайбері — чи вважається це законним у 2024 році?
Чоловік у формі ЗСУ тримає в руках телефон. Фото: Армія.Inform
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні на початку жовтня змінили строки прибуття військовозобов’язаних за повісткою, а також коригували нормативно-правові акти, які стосуються мобілізації. Зокрема, повістки від ТЦК можуть надсилати й через Укрпошту, а вона своєю чергою оповіщає громадян через месенджер Viber про листи, тощо.

Про нюанси щодо оповіщення про повістки громадян пояснив адвокат адвокатського об’єднання "Актум" Дмитро Кушнаренко в коментарі для РБК-Україна.

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"Тепер у разі отримання поштовим відділенням повісток від ТЦК (листів з повістками. — Ред.), працівники поштового відділення протягом трьох днів мають здійснити належне інформування та повідомлення адресатів всіма доступними методами", — каже він.

До традиційних методів, як-от залишення листа у поштовій скриньці або вручення особисто, додається можливість інформування через смс або повідомленням у Viber від оператора Укрпошти.

За словами Кушнаренка, адресат має три дні, щоб забрати кореспонденцію. Якщо протягом цього часу лист не буде отриманий, то така людина все одно вважається поінформованою належним чином.

Такі нові правила затверджені постановою Кабінету Міністрів № 560 від 16 травня 2024 року, яка регулює порядок проведення мобілізації в особливий період.

Скорочені строки прибуття до ТЦК та СП

Кабмін також ухвалив постанову № 1134, яка скорочує строки прибуття до ТЦК та СП. Зокрема:

  • у мешканців обласних центрів є сім днів для прибуття;
  • у тих, хто проживає в інших населених пунктах області, — десять днів.

Чи треба інформувати ТЦК про переїзд

Юрист нагадує, що кожен військовозобов’язаний зобов’язаний повідомляти про зміну свого місця проживання. Це стосується й внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які мають інформувати ТЦК та СП про нову адресу свого перебування.

Якщо людина не повідомила про зміну місця проживання, але повістка була направлена за її зареєстрованою адресою, вона все одно вважається врученою, а особа — належним чином поінформованою.

За словами Дмитра Кушнаренка, за порушення правил військового обліку, зокрема за неповідомлення про зміну місця проживання, передбачена адміністративна відповідальність.

Нагадаємо, адвокат відповів, чи можуть працівники ТЦК та СП влаштувати рейди у громадських місцях на новорічні свята. 

Також юрист пояснив, чи може отримати повістку поштою громадянин, який вже має відстрочку від мобілізації.

Укрпошта Viber мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані

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