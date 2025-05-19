В Азове есть вакансия оператора дронов

Боец ВСУ с дроном. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бригада "Азов" ищет в свои подразделения специалистов, которые будут вести разведку для уничтожения противника. Речь идет об операторах БпЛА.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

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Вакансия в "Азов". Фото: Скриншот

Что входит в обязанности оператора БпЛА в бригаде "Азов"

Оператор БпЛА должен выявлять и уничтожать противника, корректировать артиллерийский огонь, вести воздушную разведку, дешифровать видеоматериалы, уничтожать врага дронами со сбросами.

Какие требования к кандидату на должность

Человек, который хочет занять должность оператора БпЛА в бригаде "Азов" должен иметь теоретическую и базовую подготовку по беспилотникам (знать составные части дрона, топографию, прямую трансляцию, антенны) и опыт управления БпЛА. На работу примут физически и психологически выносливых людей, которые готовы работать в зоне активных боевых действий. Предпочтение отдадут кандидатам, имеющим опыт управления БпЛА под воздействием действия РЭБ.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Боевые задачи, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий, но в таком случае за каждый день службы будет доплата - 3 300 гривен ежедневно. Зарплата будет составлять 25-125 тысяч гривен. Возможен перевод на должность действующих военнослужащих.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает хирургов. Претендовать на эту должность могут люди, которые имеют высшее медицинское образование и не менее двух лет опыта работы.

Также в бригаду нужны водители автобусов. Чтобы занять эту должность, надо иметь водительское удостоверение категорий D и DE.