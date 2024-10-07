Штрафы от ТЦК — в Раде зарегистрировали новый законопроект, который изменит жизнь некоторых мужчин

Сотрудники ТЦК выписывают штрафы. Фото: enovosty.com

Военнообязанные мужчины, не обновившие данные в Территориальных центрах комплектования (ТЦК), вероятно, смогут воспользоваться огромной скидкой на уплату штрафов. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

Документ размещен на сайте парламента.

Читайте также:

Какой размер скидки предлагает законопроект

Украинским мужчинам, не обновившим свои данные в военкоматах, хотят предложить скидку в 50% на штраф, если они самостоятельно обратятся в ТЦК.

"Ключевая проблема, которую предлагается решить — предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК и СП для уточнения персональных данных, уплатив при этом за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50% от минимального определенного соответствующей статьей КУоАП размера", — говорится в пояснительной записке.

Целью проекта Закона Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях" является:

усовершенствование механизма привлечения призывников, военнообязанных и резервистов к ответственности за нарушение правил военного учета, в частности, возможность самостоятельно обратиться в ТЦК и уплатить штраф в размере 50% от минимальной суммы;

наполнение госбюджета за счет добровольной уплаты штрафов;

стимулирование военнообязанных обновлять данные через электронный кабинет

Отмечается, что в 2024 году более шести миллионов военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные в ТЦК.

"На сегодняшний день, Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов не содержит полной информации о персональных данных большого количества военнообязанных граждан, что, безусловно, не способствует процессам мобилизации в стране", — уточняется в документе.

Раньше мы писали, сколько времени нарушители военного учета имеют на уплату штрафов.

А юрист назвал случаи, когда можно оспорить штраф от ТЦК.