Штрафи від ТЦК — у Раді зареєстрували новий законопроєкт, який змінить життя деяких чоловіків

Співробітники ТЦК виписують штрафи. Фото: enovosty.com

Військовозобов'язані чоловіки, які не оновили дані у Територіальних центрах комплектування (ТЦК), ймовірно, зможуть скористатися величезною знижкою на сплату штрафів. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.

Документ розміщено на сайті парламенту.

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Українським чоловікам, які не оновили свої дані у військкоматах, хочуть запропонувати знижку у 50% на штраф, якщо вони самостійно звернуться до ТЦК.

"Ключова проблема, яку пропонується розв’язати — надати можливість призовникам, військовозобов’язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК та СП для уточнення персональних даних, сплативши при цьому за скоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50 % від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру", — йдеться у пояснювальній записці.

Метою проєкту Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення" є:

удосконалення механізму притягнення призовників, військовозобов’язаних та резервістів до відповідальності за порушення правил військового обліку, зокрема через можливість самостійно звернутися до ТЦК та сплатити штраф у розмірі 50% від мінімальної суми;

наповнення держбюджету за рахунок добровільної сплати штрафів;

стимулювання військовозобов’язаних оновлювати дані через електронний кабінет.

Наголошується, що у 2024 році понад шість мільйонів військовозобов’язаних громадян не уточнили свої персональні дані у ТЦК.

"На сьогоднішній день, Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів не містить повної інформації щодо персональних даних великої кількості військовозобов’язаних громадян, що безумовно не сприяє процесам мобілізації у країні", — уточнюється в документі.

Раніше ми писали, скільки часу порушники військового обліку мають на сплату штрафів.

А юрист назвав випадки, коли можна оскаржити штраф від ТЦК.