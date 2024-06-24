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Обновление данных в Резерв+ — когда следует привлекать юристов

24 июня 2024 20:06
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор
Обновление данных в приложении Резерв+, проблемы, комментарии юристов
Государственное приложение "Резерв+". Фото: УНИАН
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

У некоторых граждан в процессе обновления военно-учетных данных через "Резерв+" возникают проблемы. В таких ситуациях у них есть право на юридическое сопровождение для решения этих проблем в территориальных центрах комплектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Проблемы с "Резерв+"

В Украине продолжается процесс обновления военно-учетных данных, в частности, через мобильное приложение "Резерв+".

Некоторые военнообязанные сталкиваются с проблемами в процессе обновления. К юристам обратился гражданин, который рассказал о своей попытке обновить данные.

"Когда я решил проверить, есть ли мои данные в "Резерв+", оказалось, что там устаревшие на несколько лет данные. Когда я обратился в ТЦК, по поводу того, чтобы они внесли обновленные данные — они отказались и стали намекать на незаконные действия для ускорения процесса. Когда услышали мой отказ, сказали, чтобы я пришел бы к ним через два месяца", — объяснил военнообязанный.

Юридическая помощь для общения с ТЦК

Гражданин поинтересовался, может ли он в такой ситуации обратиться за помощью к юристам.

"Да, Вы имеете право на юридическое сопровождение и помощь адвоката", — так прокомментировал Сергей Айвазян ситуацию, описанную военнообязанным украинцем.

Напомним, ранее мы писали, кто должен установить "Резерв+" обязательно.

Добавим, мы сообщали, что делать, если данные в реестре "Оберіг" оказались неправильными.

Также мы информировали, какое количество граждан сняли с "розыска" благодаря "Резерв+".

мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные
юристы
резерв

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