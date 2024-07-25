Юрист объяснил, как действовать, если при обновлении данных в "Резерв+" остается статус "не на учете"

Обновление данных в "Резерв+" — считается ли процедура успешной, если не сгенерирован QR-код
При обновлении данных в мобильном приложении "Резерв+" некоторые пользователи сталкиваются с тем, что в приложении, несмотря на надпись "данные обновлены", остается статус "не на учете". QR-код тоже не генерируется.
На портале "ЮРИСТИ.ЮА" юрист Юрий Айвазян во вторник, 22 июля, объяснил, считаются ли при таких условиях данные обновленными.
Как юрист комментирует проблемы, которые могут возникать при обновлении данных в "Резерв+"
По словам Юрия Айвазяна, процедура будет считаться действительной, даже если не появляется статус "на учете", ведь если приложение не подтянуло данные из реестра "Оберіг" это не вина военнообязанного. В случае отсутствия QR-кода при проверке необходимо показать ТЦК или полицейскому приложение "Резерв+", в котором указано, что данные обновлены.
"Мужчина может направить заказным письмом в ТЦК заявление с просьбой внести корректные данные в реестр вместе с соответствующими подтверждающими документами", — подчеркнул Айвазян.
Напомним, в Министерстве обороны Украины объяснили, будут ли ждать мужчин, которые находятся за границей и не обновили военно-учетные данные, штрафы. По словам спикера ведомства, таким гражданам может угрожать даже блокирование счетов.
Ранее юрист Галина Токмач рассказала, должны ли обновлять военно-учетные данные люди с пожизненной инвалидностью.
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