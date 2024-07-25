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Обновление данных в "Резерв+" — считается ли процедура успешной, если не сгенерирован QR-код

25 июля 2024 07:48
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Юрист объяснил, как действовать, если при обновлении данных в "Резерв+" остается статус "не на учете"
Приложение "Резерв" на экране телефона. Фото: Новости.
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

При обновлении данных в мобильном приложении "Резерв+" некоторые пользователи сталкиваются с тем, что в приложении, несмотря на надпись "данные обновлены", остается статус "не на учете". QR-код тоже не генерируется.

На портале "ЮРИСТИ.ЮА" юрист Юрий Айвазян во вторник, 22 июля, объяснил, считаются ли при таких условиях данные обновленными.

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По словам Юрия Айвазяна, процедура будет считаться действительной, даже если не появляется статус "на учете", ведь если приложение не подтянуло данные из реестра "Оберіг" это не вина военнообязанного. В случае отсутствия QR-кода при проверке необходимо показать ТЦК или полицейскому приложение "Резерв+", в котором указано, что данные обновлены.

"Мужчина может направить заказным письмом в ТЦК заявление с просьбой внести корректные данные в реестр вместе с соответствующими подтверждающими документами", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, в Министерстве обороны Украины объяснили, будут ли ждать мужчин, которые находятся за границей и не обновили военно-учетные данные, штрафы. По словам спикера ведомства, таким гражданам может угрожать даже блокирование счетов.

Ранее юрист Галина Токмач рассказала, должны ли обновлять военно-учетные данные люди с пожизненной инвалидностью.

мобилизация ТЦК и СП военнообязанные военнослужащие резерв

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