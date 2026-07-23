Оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами: как сработала ПВО
Российские оккупанты в ночь на 23 июля атаковали Украину с помощью дронов и ракет. Силы противовоздушной обороны сбили 156 целей противника. Они действовали на севере, юге и востоке страны.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.
Российская атака на Украину 23 июля
Враг нанес удар одной баллистической ракетой "Искандер-М", пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 168 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и имитаторами "Пародия".
Воздушное нападение России отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.
"По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной оборонойсбиты/подавлены две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 154 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", — говорится в сообщении.
В то же время зафиксировано попадание баллистической и трёх управляемых авиационных ракет, семи дронов в девяти точках, а также падение обломков в четырех.
Как писали Новини.LIVE, в течение суток российские оккупанты атаковали Запорожскую область, в результате чего есть погибшие и раненые. Всего противник нанес 913 ударов.
Кроме того, захватчики массированно атаковали Сумскую область. Россия убила одного человека и ранила ещё семерых. Враг наносил удары с помощью дронов и минометов.
Читайте Новини.live!