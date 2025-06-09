Организовал схему по незаконным выплатам - майору сообщили о подозрении

Оформлял незаконные выплаты бойцам — майору объявили подозрение
Прокуроры сообщили о подозрении майору, который сфальсифицировал данные об участии в боевых действиях подчиненных. Общая сумма фиктивных выплат составляет 2,4 миллиона гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram в понедельник, 9 июня.
Сфальсифицировал данные
Так, начальнику административной группы штаба воинской части объявили подозрение в превышении власти, повлекшее тяжкие последствия. По данным следствия, майор организовал схему незаконного получения дополнительного денежного вознаграждения за якобы выполнение боевых и спецзаданий.
В частности, он подготовил и предоставил в штаб воинской части рапорты с недостоверной информацией о пребывании подчиненных в районе выполнения боевых задач, хотя они были в Сумах.
На основании этого военные получали денежное вознаграждение в размере 70-100 тысяч гривен ежемесячно, а взамен значительную часть из этих средств отдавали майору. Это происходило в течение октября-декабря 2024 года. Общая сумма безосновательно выплаченных средств составляет более 2,4 миллиона гривен.
Подозреваемому майору избрали меру пресечения и инициировали его отстранение от занимаемой должности.
Напомним, НАБУ разоблачило правоохранителей, которые требовали крупную взятку от руководителя одной из компаний.
А в Киеве командира одной из воинских частей разоблачили на взятке ВВК.
Читайте Новини.LIVE!