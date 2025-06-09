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Главная Штаб Оформлял незаконные выплаты бойцам — майору объявили подозрение

Оформлял незаконные выплаты бойцам — майору объявили подозрение

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 14:23
Организовал схему по незаконным выплатам - майору сообщили о подозрении
Объявление подозрения майору. Фото: Офис Генпрокурора

Прокуроры сообщили о подозрении майору, который сфальсифицировал данные об участии в боевых действиях подчиненных. Общая сумма фиктивных выплат составляет 2,4 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram в понедельник, 9 июня.

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Сфальсифицировал данные

Так, начальнику административной группы штаба воинской части объявили подозрение в превышении власти, повлекшее тяжкие последствия. По данным следствия, майор организовал схему незаконного получения дополнительного денежного вознаграждения за якобы выполнение боевых и спецзаданий.

В частности, он подготовил и предоставил в штаб воинской части рапорты с недостоверной информацией о пребывании подчиненных в районе выполнения боевых задач, хотя они были в Сумах.

Прокурори оголосили підозру військовому за махінації з бойовими доплатами
Объявление подозрения майору. Фото: Офис Генпрокурора

На основании этого военные получали денежное вознаграждение в размере 70-100 тысяч гривен ежемесячно, а взамен значительную часть из этих средств отдавали майору. Это происходило в течение октября-декабря 2024 года. Общая сумма безосновательно выплаченных средств составляет более 2,4 миллиона гривен.

Подозреваемому майору избрали меру пресечения и инициировали его отстранение от занимаемой должности.

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Скриншот поста Офиса Генпрокурора
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Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, НАБУ разоблачило правоохранителей, которые требовали крупную взятку от руководителя одной из компаний.

А в Киеве командира одной из воинских частей разоблачили на взятке ВВК.

выплаты ВСУ Офис генерального прокурора военные подозрение война в Украине
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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