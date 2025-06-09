Організував схему з незаконних виплат — майору повідомили про підозру

Оголошення підозри майору. Фото: Офіс Генпрокурора

Прокурори повідомили про підозру майору, який сфальсифікував дані про участь у бойових діях підлеглих. Загальна сума фіктивних виплат становить 2,4 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram у понеділок, 9 червня.

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Сфальсифікував дані

Так, начальнику адміністративної групи штабу військової частини оголосили підозру у перевищенні влади, що спричинило тяжкі наслідки. За даними слідства, майор організував схему незаконного отримання додаткової грошової винагороди за нібито виконання бойових та спецзавдань.

Зокрема, він підготував та надав до штабу військової частини рапорти з недостовірною інформацією про перебування підлеглих у районі виконання бойових завдань, хоча вони були в Сумах.

Оголошення підозри майору. Фото: Офіс Генпрокурора

На підставі цього військові отримували грошову винагороду в розмірі 70-100 тисяч гривень щомісячно, а значну частину з цих коштів віддавали майору. Це відбувалося протягом жовтня-грудня 2024 року. Загальна сума безпідставно виплачених коштів становить понад 2,4 мільйона гривень.

Підозрюваному майору обрали запобіжний захід та ініціювали його відсторонення від займаної посади.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

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