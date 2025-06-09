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Головна Штаб Оформляв незаконні виплати бійцям — майору оголосили підозру

Оформляв незаконні виплати бійцям — майору оголосили підозру

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Дата публікації: 9 червня 2025 14:23
Організував схему з незаконних виплат — майору повідомили про підозру
Оголошення підозри майору. Фото: Офіс Генпрокурора

Прокурори повідомили про підозру майору, який сфальсифікував дані про участь у бойових діях підлеглих. Загальна сума фіктивних виплат становить 2,4 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram у понеділок, 9 червня.

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Сфальсифікував дані

Так, начальнику адміністративної групи штабу військової частини оголосили підозру у перевищенні влади, що спричинило тяжкі наслідки. За даними слідства, майор організував схему незаконного отримання додаткової грошової винагороди за нібито виконання бойових та спецзавдань.

Зокрема, він підготував та надав до штабу військової частини рапорти з недостовірною інформацією про перебування підлеглих у районі виконання бойових завдань, хоча вони були в Сумах.

Прокурори оголосили підозру військовому за махінації з бойовими доплатами
Оголошення підозри майору. Фото: Офіс Генпрокурора

На підставі цього військові отримували грошову винагороду в розмірі 70-100 тисяч гривень щомісячно, а значну частину з цих коштів віддавали майору. Це відбувалося протягом жовтня-грудня 2024 року. Загальна сума безпідставно виплачених коштів становить понад 2,4 мільйона гривень.

Підозрюваному майору обрали запобіжний захід та ініціювали його відсторонення від займаної посади.

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Скриншот допису Офісу Генпрокурора
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Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, НАБУ викрило правоохоронців, які вимагали великий хабар від керівника однієї з компаній.

А в Києві командира однієї з військових частин викрили на хабарі ВЛК.

виплати ЗСУ Офіс генерального прокурора військові підозра війна в Україні
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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