Минобороны работает над внедрением оформления отсрочки онлайн

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В Министерстве обороны Украины работают над тем, чтобы военнообязанные могли оформить отсрочку онлайн. Проблема в том, что есть ряд данных, которых нет в электронных базах, поэтому этот процесс находится в активной разработке.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко в интервью LIGA.net.

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Оформление отсрочки онлайн

"Есть основания для отсрочки, которые мы сможем быстро реализовать. Это трое детей, это статус студента. То есть то, по чему в государстве уже есть реестры. Есть ряд оснований, по которым данных нет. Например, отсутствует единая централизованная база, которая быстро предоставит нам возможность получить информацию по уходу за человеком с инвалидностью", — отметила Черногоренко.

По ее словам, в министерстве планируется сделать так, чтобы это была не просто заявка, а сразу статус. То есть, если есть основание, можно проверить в реестре, существует ли фактически родственная связь и инвалидность. Если все данные будут доступны, эта информация автоматически появится в "Резерве+". Однако процесс упорядочения и разработки находится на этапе завершения.

"Уже получилось сделать электронное бронирование, и это исправит многие проблемы. У нас есть электронная очередь, которую подняли вместе с запуском "Резерв+". Мы сейчас добавляем все услуги в эту очередь и сможем формировать временной слот, чтобы человек пришел в определенное время", — отметила Черногоренко.

Жалобы на электронную очередь

Заместитель министра обороны прокомментировала жалобы на электронную очередь, которая не работает. Она отметила, что Минобороны разработало форму обратной связи, через которую можно обратиться в любой ТЦК, если в выбранное время человека не принимают. По словам Черногоренко, все эти обращения передают командованию Сухопутных войск, потому что ТЦК — это их вертикаль, и они решают эти вопросы.

"Хотим поставить терминалы, которые будут выдавать талончики в очередь. Так будем иметь электронную модерацию очереди. Не будет никаких списков от руки. Мы на это закладываем где-то полгода", — добавила она.

Напомним, спикер Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что, уплатив штраф за нарушение правил военного учета и мобилизации, военнообязанный не освобождается от призыва. Более того, гражданину грозит значительно больший размер штрафа в случае повторного нарушения.

Также украинские мужчины должны стоять на военном учете независимо от наличия государственной регистрации (так называемой прописки). В случае, если человек живет не по месту регистрации как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), такому военнообязанному нужно стать на учет в ТЦК по месту жительства, указанному в справке ВПЛ.