Міноборони працює над впровадженням оформлення відстрочки онлайн

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

У Міністерстві оборони України працюють над тим, щоб військовозобов'язані мали можливість оформити відстрочку онлайн. Проблемою є те, що є низка даних, яких немає в електронних базах, тому цей процес перебуває в активній розробці.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко в інтерв'ю LIGA.net.

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Оформлення відстрочки онлайн

"Є підстави для відстрочки, які ми зможемо швидко реалізувати. Це троє дітей, це статус студента. Тобто те, з чого у державі вже є реєстри. Є низка підстав, з яких даних немає. Наприклад, відсутня єдина централізована база, яка швидко надасть нам можливість отримати інформацію щодо догляду за людиною з інвалідністю", — наголосила Черногоренко.

За її словами, у міністерстві планують зробити так, щоб це була не просто заявка, а одразу статус. Тобто, якщо є підстава, можна перевірити в реєстрі, чи існує фактично родинний зв'язок і інвалідність. Якщо всі дані будуть доступні, ця інформація автоматично з'явиться у "Резерв+". Однак наразі процес упорядкування та розробки перебуває на етапі завершення.

"Вже вийшло зробити електронне бронювання, і це виправить багато проблем. У нас є електронна черга, яку підняли разом із запуском "Резерв+". Ми зараз додаємо всі послуги в цю чергу і зможемо формувати часовий слот, щоб людина прийшла в певний час", — зазначила Черногоренко.

Скарги на електронну чергу

Заступниця міністра оборони прокоментувала скарги на електронну чергу, яка не працює. Вона наголосила, що Міноборони розробило форму зворотного зв'язку, через яку можна звернутися до будь-якого ТЦК, якщо у вибраний час людину не приймають. За словами Черногоренко, усі ці звернення передають командуванню Сухопутних військ, тому що ТЦК – це їхня вертикаль, і вони вирішують ці питання.

"Хочемо поставити термінали, які видаватимуть талончики у чергу. Так матимемо електронну модерацію черги. Не буде жодних списків від руки. Ми на це закладаємо десь пів року", — додала вона.

Нагадаємо, речник Полтавського ТЦК і СП Роман Істомін заявив, що, сплативши штраф за порушення правил військового обліку та мобілізації, військовозобов'язаний не звільняється від призову. Щобільше, громадянину загрожує значно більший розмір штрафу у разі повторного порушення.

Також українські чоловіки повинні стояти на військовому обліку, незалежно від наявності державної реєстрації (так званої прописки). У випадку, якщо людина живе не за місцем реєстрації як внутрішньо переміщена особа (ВПО), такому військовозобов’язаному треба стати на облік у ТЦК за місцем проживання, яке зазначене у довідці ВПО.