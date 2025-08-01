Старший офицер утратил военное имущество — какое наказание избрал для него суд

Военное имущество. Фото иллюстративное: Офис Генерального прокурора

Старший офицер потерял военное имущество, общая стоимость которого составляет почти полтора миллиона гривен. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Новозаводской районный суд города Чернигова принял 23 июля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, старшему офицеру отдела связи и информационных систем штаба предоставили для служебного пользования военное имущество на сумму миллион 423 тысячи 381 гривна. Среди этого оборудования были наушники, кабели программирования, антенны, рации, радиостанции и спецсредства радиосвязи. Фигурант должен был отвечать за учет и хранение этого имущества, но в период с 30 ноября 2023 года до 3 октября прошлого года не присматривал за ним и не охранял его. Часть оборудования фигурант передал другим военным, но сведения об этом в соответствующие книги учета не внес.

Решение суда

Во время судебного заседания старший офицер полностью признал свою вину, раскаялся, сообщил, что часть убытков уже возместил, и попросил не наказывать его слишком строго.

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы, но заменили это наказание служебным ограничением на такой же срок. Кроме того, осужденный должен возместить миллион 65 тысяч 601 гривну, а 10% с его зарплаты ежемесячно будут отчислять в доход государства. Приговор суда в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, на Волыни правоохранитель помогал военнообязанному сбежать в Молдову. Нарушитель три года будет находиться под пробационным надзором. Кроме того, у него конфискуют имущество.

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