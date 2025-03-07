Как суд наказал старшего лейтенанта, который не информировал командира о пьянстве бойцов

Зал Кременецкого районного суда. Фото: Кременецкий районный суд Тернопольской области/Facebook

В Тернопольской области офицер скрывал от командира факты пьянства в войска. Из-за этого бойцы, которые позволяли себе во время несения службы употреблять алкоголь, даже получали премии.

Об этом говорится в приговоре, который Кременецкий районный суд Тернопольской области принял 20 февраля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в июле и августе прошлого года командир взвода охраны старший лейтенант не докладывал старшему командиру о нетрезвых бойцах. В результате вместо того, чтобы заплатить 17 тысяч гривен штрафа, нарушители безосновательно получили более ста тысяч гривен премии. В отношении командира взвода составили админпротокол по факту халатного отношения к военной службе.

Решение суда

Во время судебного заседания старший лейтенант полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде уплаты 17 тысяч гривен штрафа. Правда, пока решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

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