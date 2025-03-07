Як суд покарав старшого лейтенанта, який не інформував командира про пияцтво бійців

Зала Кременецького районного суду. Фото: Кременецький районний суд Тернопільської області/Facebook

У Тернопільській області офіцер приховував від командира факти пияцтва у війська. Через це бійці, які дозволяли собі під час несення служби вживати алкоголь, навіть отримували премії.

Про це йдеться у вироку, який Кременецький районний суд Тернопільської області ухвалив 20 лютого.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у липні та серпні минулого року командир взводу охорони старший лейтент не доповідав старшому командиру про нетверезих бійців. У результаті замість того, щоб сплатити 17 тисяч гривень штрафу, порушники безпідставно отримали понад сто тисяч гривень премії. Відносно командира взводу склали адмінпротокол за фактом недбалого ставлення до військової служби.

Рішення суду

Під час судового засідання старший лейтенант повністю визнав свою провину. Йому призначили покарання у вигляді сплати 17 тисяч гривень штрафу. Щоправда, наразі рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

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