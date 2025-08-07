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Главная Штаб Офицер хотел получить взятку от солдата, но получил приговор суда

Офицер хотел получить взятку от солдата, но получил приговор суда

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 00:33
В Чернигове офицер получил большой штраф за то, что хотел получить взятку от солдата
Военнообязанный ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

Черниговский суд вынес приговор старшему офицеру отделения учета мобилизационной работы, который был признан виновным в получении взятки. За две тысячи долларов он обещал содействовать военнообязанному в зачислении в воинскую часть, которая не принимает непосредственного участия в боевых действиях.

Информация о судебном заседании содержится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, офицер, находясь на военной службе, подслушал разговор солдата, который искал информацию о возможности получения места в воинской части без участия в боевых действиях. Офицер предложил свои услуги за вознаграждение в размере 2000 долларов США, обещая повлиять на принятие решения о зачислении военнообязанного в нужную ему часть.

После получения первой половины суммы взятки (1000 долларов), офицер был задержан правоохранителями.

Решение суда

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину полностью, выразив раскаяние и просьбу о смягчении наказания. Суд учел возраст обвиняемого, его семейное положение, состояние здоровья, положительную характеристику с места службы и отсутствие предыдущих судимостей.

В результате, офицер был признан виновным и получил наказание в виде штрафа в размере 51 000 гривен.

Напомним, в Ивано-Франковске предприниматель продал гуманитарные автомобили. Его оштрафовали.

Также мы сообщали, что на Тернопольщине мужчина наживался, собирая средства якобы на лечение раненых военнослужащих. За совершенное он проведет десять лет в тюрьме.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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