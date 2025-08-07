Відео
Офіцер хотів отримати хабар від солдата, але отримав вирок суду

Офіцер хотів отримати хабар від солдата, але отримав вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 00:33
У Чернігові офіцер отримав великий штраф за те, що хотів отримати хабаря від солдата
Військовозобов'язаний ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

Чернігівський суд виніс вирок старшому офіцеру відділення обліку мобілізаційної роботи, який був визнаний винним в отриманні хабаря. За дві тисячі доларів він обіцяв сприяти військовозобов'язаному в зарахуванні до військової частини, яка не бере безпосередньої участі в бойових діях.

Інформація про судове засідання міститься у Єдиному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, офіцер, перебуваючи на військовій службі, підслухав розмову солдата, який шукав інформацію про можливість отримання місця у військовій частині без участі в бойових діях. Офіцер запропонував свої послуги за винагороду у розмірі 2000 доларів США, обіцяючи вплинути на прийняття рішення щодо зарахування військовозобов'язаного до потрібної йому частини.

Після отримання першої половини суми хабаря (1000 доларів), офіцер був затриманий правоохоронцями.

Рішення суду

На судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину повністю, висловивши каяття та прохання про пом'якшення покарання. Суд врахував вік обвинуваченого, його сімейний стан, стан здоров’я, позитивну характеристику з місця служби та відсутність попередніх судимостей.

В результаті, офіцер був визнаний винним та отримав покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 000 гривень.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
