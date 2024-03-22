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Ограниченно пригодные исчезнут — в Минобороны анонсировали изменения в мобилизации

22 марта 2024 01:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ограниченно пригодные исчезнут — в Минобороны анонсировали изменения в мобилизации
Мужчина на приеме у врача. Фото: informator.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова заявила, что мужчины, признанные ограниченно пригодными к военной службе, должны будут повторно пройти военно-врачебную комиссию. По ее словам, это связано с тем, что такого статуса уже нет.

Об этом Наталья Калмыкова сообщила в эфире телемарафона "Єдині новини".

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"Те люди, которые получали заключение ВВК как "ограниченно пригодные", теперь пройдут пересмотр, и будет определена их пригодность к службе. И в дальнейшем военно-врачебная комиссия не будет выдавать такой вывод", — отметила чиновник.

По ее словам, это должно "облегчить жизнь десяткам тысяч людей", ведь в министерство с просьбами решить этот вопрос неоднократно обращались как родные бойцов, так и сами военные.

Напомним, что в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых в ряды ВСУ призывают военнообязанных мужчин. Однако законом предусмотрены категории граждан, которые не могут проходить военную службу по болезни даже во время особого периода. В частности из-за болезней глаза или кожи.

Также мы писали, что некоторые категории граждан могут лишиться права на отсрочку от военного призыва согласно новому законопроекту о мобилизации. Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, кого будут касаться изменения и почему.

Минобороны
закон
ВСУ
мобилизация
война в Украине
ВВК
війна
ограниченно пригодные

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