Обмежено придатні зникнуть — в Міноборони анонсували зміни до мобілізації

Чоловік на прийомі в лікаря. Фото: informator.ua

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова заявила, що чоловіки, яких визнали обмежено придатними до військової служби, повинні будуть повторно пройти військово-лікарську комісію. За її словами, це пов'язано з тим, що такого статусу вже не існує.

Про це Наталія Калмикова повідомила в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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"Ті люди, які отримували висновок ВЛК як "обмежено придатні", відтепер пройдуть переогляд, і буде визначено їх придатність до служби. І надалі військово-лікарська комісія не буде видавати такий висновок", — зазначила посадовиця.

За її словами, це повинно "полегшити життя десяткам тисяч людей", адже до міністерства з проханнями розв'язати це питання неодноразово звертались як рідні бійців, так і самі військові.

Нагадаємо, що в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких до лав ЗСУ призивають військовозобов'язаних чоловіків. Проте законом передбачені категорії громадян, які не можуть проходити військову службу через хворобу навіть під час особливого періоду. Зокрема через хвороби ока чи шкіри.

Також ми писали, що деякі категорії громадян можуть втратити право на відстрочку від військового призову згідно з новим законопроєктом про мобілізацію. Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, кого стосуватимуться зміни та чому.