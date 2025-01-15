Возвращение из СОЧ и учет 17-летних ребят — Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил изменения касательно Закона "О воинской обязанности и военной службе". Новый документ, в частности, регулирует порядок взятия граждан на военный учет и проведения их медицинского осмотра во время базовой общевойсковой подготовки.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Читайте также:

Что изменилось

Согласно нововведениям, юноши, которым исполняется 17 лет, ежегодно с 1 января до 31 июля должны стать на учет призывников. Это можно сделать через электронный кабинет или путем личной явки в территориальный центр комплектования (ТЦК). Перед началом практических занятий по общевойсковой подготовке граждане будут проходить обязательный медицинский осмотр.

Отдельно определено, что женщины, пригодные к воинской службе, могут добровольно становиться на учет призывников и проходить базовую военную подготовку.

Кроме того, закон также продлевает до 1 марта возможность постановки на учет военнослужащих, совершивших СОЧ и добровольно прибывших в воинские части. В таких случаях командир части должен в течение 72 часов восстановить их контракт, а также возобновить выплаты и обеспечение продовольствием, вещами и другими необходимыми ресурсами.

Проект закона на сайте Верховной Рады. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали, как 17-летним юношам стать на воинский учет без визита в ТЦК.

Также мы писали о штрафах, которые могут грозить 17-летним парням, которые не стали на учет в ТЦК.