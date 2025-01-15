Повернення із СЗЧ та облік 17-річних хлопців — Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський схвалив зміни до Закону "Про військовий обов’язок і військову службу". Новий документ, зокрема, регулює порядок взяття громадян на військовий облік та проведення їхнього медичного огляду під час базової загальновійськової підготовки.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

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Що змінилося

Згідно з нововведеннями, юнаки, яким виповнюється 17 років, щороку з 1 січня до 31 липня мають стати на облік призовників. Це можна зробити через електронний кабінет або шляхом особистої явки до територіального центру комплектування (ТЦК). Перед початком практичних занять із загальновійськової підготовки громадяни проходитимуть обов’язковий медичний огляд.

Окремо визначено, що жінки, придатні до військової служби, можуть добровільно ставати на облік призовників та проходити базову військову підготовку.

Крім того, закон також продовжує до 1 березня можливість поставлення на облік військовослужбовців, які вчинили СЗЧ та які добровільно прибули до військових частин. У таких випадках командир частини має протягом 72 годин поновити їхній контракт, а також відновити виплати та забезпечення продовольством, речами та іншими необхідними ресурсами.

Проєкт закону на сайті Верховної Ради. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, як 17-річним юнакам стати на військовий облік без візиту до ТЦК.

Також ми писали про штрафи, які можуть загрожувати 17-річним хлопцям, які не стали на облік у ТЦК.