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Обещал "помощь" в уклонении от призыва и обманывал людей — будут судить харьковчанина

21 августа 2024 15:19
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Обманывал людей, будто собирая деньги на ВСУ — будут судить харьковчанина
Задержание злоумышленника. Иллюстративное фото: Харьковская областная прокуратура
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Харьковчанин обещал "помочь" ухилянтам и обыскивал людей, якобы собирая деньги на ВСУ. Салтовской окружной прокуратурой Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 56-летнего мужчины по фактам мошенничества и других преступлений.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в среду, 21 августа.

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Детали дела

По данным следствия, официально нигде не работающий житель Харькова брал деньги с военнообязанных за "помощь" в уклонении от призыва. Делок обещал "договориться" с сотрудниками военно-врачебной комиссии по изготовлению справки о непригодности к прохождению военной службы. Оплату за свои "услуги" мужчина требовал переводить на банковскую карту.

Обвиняемый отмечал, что процесс ускорения оформления медицинской документации продлится около двух месяцев, а также уверял, что с этой справкой военнообязанный сможет беспрепятственно уехать за границу.

Установлено, что делец предлагал свои "услуги" даже тем, кто имел законное право на отсрочку от прохождения военной службы, и озвучивал разные суммы - от 5000 до 8700 долларов США.

Кроме того, обвиняемый отмечал, что дополнительно нужно передать деньги "в помощь" районным территориальным центрам комплектования в размере почти 60 тыс. гривен.

14 мая этого года при получении части суммы оплаты "услуг" в размере 3500 долларов США от одного из "клиентов" дельца задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ.

Также следствием установлено, что обвиняемый предлагал врачу-офтальмологу одной из харьковских больниц принять участие в противоправной схеме и "нарисовать" диагноз, на основании которого военнообязанный был бы признан непригодным к прохождению военной службы. Медик от такого предложения отказался.

Дел занимался не только справками с фальшивыми диагнозами. Также, выдавая себя за волонтера, он втирался в доверие к людям и собирал с них деньги якобы для помощи ВСУ.

Однако вместо благотворительности эти средства шли непосредственно в карман обвиняемому. Всего таким образом он заработал около 100 тыс. гривен.

В январе этого года обвиняемый пообещал "договориться" с работниками Нацполиции по удалению из информационно-коммуникационной системы сведений о привлечении женщины к административной ответственности по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление лицом транспортным средством в состоянии опьянения) и озвучил сумму 900 долларов США, которую в дальнейшем получил двух частей.

Делко будут судить в Московском районном суде Харькова. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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