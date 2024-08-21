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Обіцяв "допомогу" в ухиленні від призову та ошукував людей — судитимуть харків’янина

21 серпня 2024 15:19
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Ошукував людей, нібито збираючи гроші на ЗСУ — судитимуть харків’янина
Затримання зловмисника. Ілюстративне фото: Харківська обласна прокуратура
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Харків’янин обіцяв "допомогти" ухилянтам та обшукував людей, нібито збираючи гроші на ЗСУ. Салтівською окружною прокуратурою Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 56-річного чоловіка за фактами шахрайства та інших злочинів.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура в середу, 21 серпня.

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Деталі справи

За даними слідства, офіційно ніде не працюючий мешканець Харкова брав гроші з військовозобов’язаних за "допомогу" в ухиленні від призову. Ділок обіцяв "домовитись" зі співробітниками військово-лікарської комісії щодо виготовлення довідки про непридатність до проходження військової служби. Оплату за свої "послуги" чоловік вимагав переказувати на банківську картку.

Обвинувачений зазначав, що процес прискорення оформлення медичної документації триватиме близько двох місяців, а також запевняв, що з цією довідкою військовозобов’язаний зможе безперешкодно виїхати за кордон.

Встановлено, що ділок пропонував свої "послуги" навіть тим, хто мав законне право на відстрочку від проходження військової служби, і озвучував різні суми — від 5000 до 8700 доларів США. 

Крім того, обвинувачений зазначав, що додатково треба передати гроші "на допомогу" районним територіальним центрам комплектування в розмірі майже 60 тис. гривень.

14 травня цього року під час одержання частини суми оплати "послуг" у розмірі 3500 доларів США від одного з "клієнтів" ділка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Також слідством встановлено, що обвинувачений пропонував лікарю-офтальмологу однієї з харківських лікарень взяти участь у протиправній схемі й "намалювати" діагноз, на підставі якого військовозобов’язаного було б визнано непридатним до проходження військової служби. Медик від такої пропозиції відмовився.

Ділок займався не тільки довідками з фальшивими діагнозами. Також, видаючи себе за волонтера, він втирався у довіру до людей та збирав з них гроші нібито для допомоги ЗСУ. 

Однак замість благодійності ці кошти йшли безпосередньо в кишеню обвинуваченому. Усього таким чином він "заробив" близько 100 тис. гривень.

У січні цього року обвинувачений пообіцяв "домовитися" з працівниками Нацполіції щодо видалення з інформаційно-комунікаційної системи відомостей про притягнення жінки до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування особою транспортним засобом у стані сп’яніння) та озвучив суму 900 доларів США, яку надалі й отримав двома частинами.

Ділка судитимуть у Московському районному суді Харкова. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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