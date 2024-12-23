Установление инвалидности военному — как будет работать новая система

Военный проходит МСЭК. Фото: grechka.info

Украинские военнослужащие, получившие ранения, имеют право на поддержку и социальные гарантии. Процедура установления группы инвалидности для защитников изменится с 1 января 2025 года.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в Telegram в понедельник, 23 декабря.

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Как будут определять группу инвалидности

После получения ранения военнослужащий попадает в ближайшее медицинское учреждение для стабилизации состояния. В дальнейшем он должен пройти ВВК. В случае необходимости председатель военно-врачебной комиссии формирует электронное направление на дальнейшее оценивание повседневного функционирования. Военный получит уведомление по электронной почте о форме, времени и месте оценивания.

Формы оценки повседневного функционирования личности экспертными командами:

очное рассмотрение (личное присутствие в медучреждении);

по месту нахождения (для тех, кто не может передвигаться);

заочно (на основе документов);

дистанционно (с использованием телемедицины).

"Специалисты определят группу инвалидности или процент потери трудоспособности (необходим для назначения единовременной денежной помощи), реабилитационные мероприятия и сроки пересмотров. Данные будут вноситься в электронную систему и передаваться в государственные органы для социальной поддержки. Решение также поступит пациенту на электронную почту или рекомендованное письмо и в кабинет лечащего врача в электронной системе", — отмечают в Минздраве.

Кроме того, военнослужащий может подать заявление на выплату единовременного пособия. Сделать это можно через портал "Дия".

Напомним, в Украине с 1 января 2025 г. медико-социальную экспертизу заменит цифровизированная система оценивания повседневного функционирования. Новая модель преследует цель сделать процесс установления инвалидности более доступным.

Люди с инвалидностью в Украине имеют право на пенсию или социальное пособие. Если человек из-за состояния здоровья не способен работать и обеспечивать себя, он может рассчитывать на государственную поддержку.