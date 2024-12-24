Уклонисты ищут одиноких беременных женщин — что предлагают

Семья. Фото иллюстративное: Pexels

В Украине уклонисты придумали новую схему, как избежать мобилизации. Они предлагают в соцсетях одиноким беременным женщинам записывать их родителями будущего ребенка. Уклонисты предлагают до двух тысяч долларов, а также алименты.

Об этом сообщает ТСН во вторник, 24 декабря.

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В одной из соцсетей мужчина написал объявление:

"Ищу одинокую беременную девушку, женщину, которая запишет ребенка на мою фамилию. Первая помощь, а потом алименты гарантирую".

Одна из женщин поинтересовалась его целью, а другая ответила:

"У него двое своих, это будет третий ребенок. И за границу".

Другим мужчинам пишут, что они являются уклонистами, которые пытаются получить отсрочку из-за наличия троих детей.

Адвокат Роман Симутин отметил, что такие предложения имеют признаки незаконных соглашений, за которые обе стороны могут понести уголовную ответственность.

"Здесь могут усматриваться признаки покушения на уклонение от мобилизации. Но если ни одна сторона не будет рассказывать об этом, то доказывание — крайне непростое дело", — подчеркнул он.

По его словам, если военнообязанный подаст в ТЦК документы о таком ребенке, то это может квалифицироваться как законченный состав преступления.

"Но есть еще один важный нюанс. Доказать или опровергнуть отцовство можно с помощью ДНК-экспертизы. Взять ДНК-образец у человека без его согласия в таких случаях невозможно", — рассказал адвокат.

Симутин отмечает, что заключение таких сделок имеет риски. Женщина, указывающая отцом ребенка определенного мужчину, может подать иск на алименты, а ребенок — претендовать на его имущество.

Кроме того, если будет доказано преступление, действия женщины могут квалифицироваться как соучастие в уклонении от мобилизации.

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