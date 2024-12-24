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Нова схема — як ухилянти стають багатодітними за гроші

24 грудня 2024 09:16
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Ухилянти шукають самотніх вагітних жінок — що пропонують
Сім'я. Фото ілюстративне: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

В Україні ухилянти придумали нову схему, як уникнути мобілізації. Вони пропонують у соцмережах самотнім вагітним жінкам записувати їх батьками майбутньої дитини. Ухилянти пропонують до двох тисяч доларів, а також аліменти.

Про це повідомляє ТСН у вівторок, 24 грудня.

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В одній із соцмереж чоловік написав оголошення: 

"Шукаю самотню вагітну дівчину, жінку, яка запише дитину на моє прізвище. Перша допомога, а потім аліменти гарантую".

Одна з жінок поцікавилась його метою, а інша відповіла: 

"В нього двоє своїх, це буде третя дитина. І за кордон".

Іншим чоловікам пишуть, що вони є ухилянтами, які намагаються отримати відстрочку через наявність трьох дітей.

Адвокат Роман Сімутін зазначив, що такі пропозиції мають ознаки незаконних угод, за які обидві сторони можуть понести кримінальну відповідальність.

"Тут можуть вбачатись ознаки замаху на ухилення від мобілізації. Але якщо жодна сторона не буде розповідати про це, то доведення — вкрай непроста справа", — наголосив він.

За його словами, якщо військовозобов’язаний подасть до ТЦК документи про таку дитину, то це може кваліфікуватись як закінчений склад злочину.

"Але є ще один важливий нюанс. Довести чи спростувати батьківство можна за допомогою ДНК-експертизи. Взяти ДНК-зразок у людини без її згоди в таких випадках неможливо", — розповів адвокат.

Сімутін зазначає, що укладання таких угод має ризики. Жінка, яка вказує батьком дитини певного чоловіка, може подати позов на аліменти, а дитина — претендувати на його майно.

Крім того, якщо буде доведено злочин, дії жінки можуть кваліфікуватися як співучасть в ухиленні від мобілізації.

Нагадаємо, у Полтавській області мешканець Харкова придбав через інтернет підроблену довідку ВЛК, а потім намагався завірити її у ТЦК. Суд призначив йому покарання.

Раніше у Хмельницькому жінка завдала легких тілесних ушкоджень працівнику правоохоронних органів, рятуючи чоловіка від ТЦК. Суд призначив їй нічний домашній арешт.

діти соцмережі гроші мобілізація закордон ухилянти

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