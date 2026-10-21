Военнослужащий ВСУ отслеживает цель. Фото: 160-я отдельная механизированная бригада

Украинские силы ПВО сбили 150 из 186 дронов различных типов, которыми российская армия атаковала страну в ночь на 21 октября. Вражеские силы наносили удары беспилотниками и ракетами "Искандер-К" сразу с нескольких направлений. Вместе с тем боевые действия продолжаются: в небе по-прежнему фиксируется около десятка аппаратов, наблюдаются последствия ракетных ударов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

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Россияне нанесли комбинированный удар ракетами и дронами

Начиная с 18:00 20 октября и в течение всей ночи 21 октября российские войска осуществляли массированный обстрел украинской территории. Для очередного налета были использованы крылатые ракеты "Искандер-К", пуски которых осуществлялись из воздушного пространства Ростовской области. Также в целом россияне запустили 186 ударных дронов, среди которых 88 единиц были реактивными.

Кроме того, агрессор использовал аппараты "Гербер", S8000 "Бандероль" и специальные дроны-имитаторы "Пародия".

Атака осуществлялась одновременно из нескольких регионов. Россияне запускали свои беспилотники с площадок в российских городах Орел, Курск и Приморско-Ахтарск. Кроме того, запуски фиксировались с временно оккупированных территорий Украины.

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По предварительным подсчётам по состоянию на 08:30 утра украинским защитникам удалось подавить и сбить 150 целей. Среди уничтоженных объектов — беспилотники "Гербера", "Бандероль", а также аппараты типа Shahed, 63 из которых оказались реактивными модификациями.

Статистика сбитых дронов 21 октября. Фото: ВВС ВСУ

В то же время военные зафиксировали попадания вражеских средств в 27 различных локациях. Кроме того, падение обломков от уничтоженных целей привело к последствиям еще в 13 локациях.

Новини.LIVE сообщали, что Украина расширяет закупки роботизированных турелей с искусственным интеллектом и компьютерным зрением. Как заявил президент Владимир Зеленский, эти автоматические комплексы доказали свою эффективность в уничтожении российских реактивных "Шахедов".

В то же время Россия продолжает наносить удары по гражданским объектам в столичном регионе. В Святошинском районе Киева число погибших в результате утренней атаки 21 октября возросло до двух. Российский беспилотник врезался в 24-этажное здание и вызвал сильный пожар, еще одного раненого жителя госпитализировали медики.

Кроме того, накануне, 20 октября, под удар российского дрона попали гражданские автомобили на трассе Киев — Одесса в Фастовском районе. В результате атаки транспорт загорелся прямо посреди дороги, среди мирных водителей и пассажиров есть погибшие и раненые.